شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اشتراطات للاستفادة من «صندوق النفقة».. «العدل» تطلق المرحلة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجَّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

وأكد الصندوق في بيان صحفي صدر أمس (الإثنين)، أن إطلاقه جاء لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأوضح الصندوق أنه بدأ اعتبارا من الأحد الماضي استقبال الطلبات للمرحله الأولى (النفقة الدائمة) وهي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستشمل كل من صدر له حكم نهائي منذ مطلع السنة المالية 40/1441.

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وأبان أن المرحلة الثانية النفقة المؤقتة وهي لمن صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، مختوم بخاتم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستنطلق هذه المرحلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 40/1441، أما المرحلة الثالثة ستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية وما زالت دعواه تحت النظر، وستنطلق هذه المرحلة خلال السنة المالية 41/1442.

وبين الصندوق أن المستفيدين من المرحلة الأولى يجب أن يكون لديهم حكم نهائي مكتسب القطعية -مصادق عليه من محكمة الاستئناف-، ويكون تاريخ الحكم النهائي صادرا بعد تاريخ 24 ربيع الآخر 1440، ويجب على طالب النفقة قبل تسجيل طلبه التقدم أولا لقضاء التنفيذ، وأن تمر المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده، وأن المنفذ ضده لم ينفذ الحكم لغير عذر الإعسار.

يذكر أن صندوق النفقة، أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، و 3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.

وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nafaqah.sa، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في «أبشر» لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.