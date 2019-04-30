شكرا لقرائتكم خبر عن «إجادة السباحة» شرط لوظائف نسوية في «الضيافة الجوية» ! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)اشترطت إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، على المتقدمات للوظائف النسائية في الشركة القدرة على السباحة! كما اشترطت اللياقة الطبية، وطول القامة 158 سنتيمترا، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط، حتى لا تتعارض مع اللوائح والإجراءات.
جاء ذلك في ملتقى التوظيف في مجال الضيافة الجوية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل. وبحسب صيغة الإعلان فإن مهمات الوظائف المطروحة تتمثل في المسؤولية عن سلامة الركاب والأمن والخدمة وسلامة المقصورة، فيما تم تحديد المؤهل المطلوب بالمرحلة الثانوية، ولم تشترط الشركة على المتقدمين الرجال القدرة على السباحة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.