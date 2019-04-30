شكرا لقرائتكم خبر عن «سار»: المتعدي على الخط الحديدي في «الباطـن» إلـى «النيابـة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بياناً توضيحياً حول الصور والمقاطع التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية في حفر الباطن. وأكدت أنه نتيجة للعبور الخاطئ تعطلت شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي بواسطة الجهات الأمنية الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في «سار».

وأضافت الشركة في بيانها أنه ستتم إحالة المتعدي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، علماً أن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين، وهي العقوبة التي أُقِرت على كل من يشارك في تخريب أو إتلاف أو تعطيل المرافق العامة وممتلكات الدولة. وشددت الشركة على أن الدولة أنشئت وتنشئ المشاريع التنموية في كافة مدن وقرى المملكة لدفع عجلة التنمية، ليعود مردودها الاقتصادي على الوطن والمواطن، مؤكدة أن الحفاظ على تلك المشاريع والممتلكات العامة مسؤولية يشترك فيها الجميع.

وأهابت «سار» بأهمية وضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية، وعدم تجاوزها إلا عبر الجسور والمعابر المخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وعلى حياة المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية.

يشار إلى أن «سار» تنفذ بشكل دوري حملات توعوية تستهدف ملاك المواشي والرعاة وكذلك المتنزهين في مناطق عدة تخترقها السكة الحديدية، سعياً منها لرفع الوعي باتباع إرشادات العبور الآمن للخط الحديدي والتحذير من مخاطر التجاوز الخاطئ للشبكة.