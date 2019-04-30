شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعترف بتسرب اختبار «التفاعل».. الطالبات: لن نعيدها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)اعترفت جامعة الطائف بتسرب أسئلة اختبارات مادة «تفاعل الإنسان والحاسب» للطالبات، وقررت إعادتها وسط رفض 50 طالبة للإعادة، ودعوتهن إلى محاسبة المسرّب لا إيقاع الظلم عليهن.
وحصلت "الخليج 365" على نسخة من شكوى تقدمت بها الطالبات إلى الدكتورة سناء الأزوري وكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات يرفضن فيها إعادة اختبار مادة «تفاعل الإنسان والحاسب». وأشرن في الشكوى إلى أن أستاذة المادة أفصحت عن تسرب الاختبار بعد 5 أيام من أدائهن للاختبار (الأحد 16 / 8 / 1440).
وطبقا للشكوى فإن الطالبات فوجئن برسالة على بوابة التعلم (بلاك بورد) تشير إلى تسرب أسئلة الاختبار، وحثت الرسالة الطالبات على التوقيع بالعلم لإعادة الاختبار الخميس القادم.
وتضيف الطالبات في الشكوى أن الجامعة لم توضح ظروف تسرب الاختبار، ولم تفصح عن المتسبب فيه. وأكدن عدم رغبتهن في إعادة الاختبار، خصوصا أن اليوم المحدد يتزامن مع اختبار مادة «الأنظمة اللاسلكية».
في المقابل، وعد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان بمحاسبة من تسبب في تسرب اختبار مقرر «تفاعل الإنسان والحاسب»، بشرط حضور كل الطالبات للاختبار الذي تم الإعلان عن إعادته في الفترة الثانية من الخميس القادم (27 / 8 / 1440) فيما لا تزال الطالبات يتمسكن بالرفض.
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