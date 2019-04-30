شكرا لقرائتكم خبر عن محايل: صرف 1.9 مليون ريال مكافآت للطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (محايل)

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، التي بلغت 1990380 ريالا.

ونوه مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، معبرا عن شكره لوزير التعليم، ونائبه، ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

وأفاد بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).