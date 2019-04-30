شكرا لقرائتكم خبر عن الشريم يفتتح التراويح والسديس يختم القرآن بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أظهر الجدول الزمني لأئمة المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك الذي أصدرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أول من يصدح بصلاة التراويح في غرة الشهر المبارك هو الشيخ سعود الشريم، فيما يدعو في أول قنوت الشيخ عبدالرحمن السديس، والذي سيقوم بإمامة المصلين والدعاء في ليلة القدر وفي ختم القرآن ليلة 29 رمضان.

كما تبين وفقا للجدول تناوب 6 من أئمة المسجد الحرام لإمامة المصلين في صلاة التراويح والتهجد هم الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ سعود الشريم والشيخ عبدالله الجهني والشيخ ياسر الدوسري والشيخ بندر بليلة والشيخ ماهر المعيقلي.

وخصص في العشر الأواخر جدول خاص بها لأنها تتضمن صلاة التراويح وصلاة التهجد، حيث يؤم المصلين في صلاة التراويح خلالها كل من الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني، في حين يتناوب على صلاة التهجد في الأيام الفردية كل من الشيخ سعود الشريم والشيخ عبدالرحمن السديس، أما الأيام الزوجية فيؤم فيها كل من الشيخ بندر بليلة والشيخ ماهر المعيقلي.