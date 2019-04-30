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2019-04-30 تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 154.38 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 141.52 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 135.09 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 115.79 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.06 ريال. في سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 77.19 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,801 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,081 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 154,385 ريالًا.









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