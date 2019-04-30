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وفاة و7 إصابات في حادث مروري مروع في سراة عبيدة

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2019-04-30

وفاة و7 إصابات في حادث مروري مروع في سراة عبيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - سراة عبيدة

استقبل مستشفى الفرشة العام، مساء أمس الاثنين، 8 حالات، منها حالة وفاة إثر حادث مروري مروّع وقع في عقبة الجوة بمحافظة سراة عبيدة.

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وقالت مصادر مطلعة: إنه تم تحويل الحالات المصابة، ومنها الحالات الحرجة، إلى مستشفيات أخرى.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل الحادث حال ورودها من الجهات الرسمية.





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