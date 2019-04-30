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علي السليماني عالق بتركيا .. أهان نفسه فدخل السجن الكبير!
متابعات الخليج 365 - الرياض
خدعوه فقالوا معارض.. هي قصة قصيرة تعبر عن حال الدمية التي حركتها أيدي الشر في قطر، المدعو علي السليماني.
علي السليماني الذي يقدم نفسه على أنه معارض سعودي، معروف بعلاقاته الوطيدة بالكتائب الإلكترونية القطرية، ليهين نفسه بعد أن أوهمته خلايا عزمي بشارة بالتأثير، ولكن كانت نهايته أنه عالق في تركيا بعد أن سافر إليها ليدخل بقدميه إلى السجن الكبير.
وقال علي السليماني في مقطع فيديو: إنه عالق في تركيا، واصفًا إياها بأنها عبارة عن مسرح الاغتيالات والقتل.
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