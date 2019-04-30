المركزي السوداني يشيد بأثر دعم المملكة والإمارات على سعر الجنيه

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد بنك السودان المركزي بدعم المملكة والإمارات وأثره على سعر الصرف وميزان المدفوعات.

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ووقع صندوق أبو ظبي للتنمية أمس اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.