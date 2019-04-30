100 ألف تمويل بلا فوائد للحاق بأوبر وكريم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيكون بمقدور الشباب والفتيات في جميع مدن المملكة الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال، يمكنهم من امتلاك مركبات أجرة خاصة، يعملون بها في إحدى شركات النقل الموجه مثل أوبر وكريم، وفقا لما أعلنه الصندوق الخيري الاجتماعي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية أمس.

ووسع الصندوق النطاق الجغرافي لمبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه» لتشمل جميع مناطق المملكة، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى بنك التنمية الاجتماعية، ممن يرغبون في الحصول على قروض، استجابة لتزايد أعداد المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

حول المبادرة: