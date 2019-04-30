706 تصاريح لإسكان الحجاج لم تستكمل إجراءاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في الوقت الذي أنهت فيه لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة فترة استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بإسكان الحجاج لهذا العام، ما زال هناك 706 تصاريح تحت الإجراء ولم تستكمل كل إجراءاتها النظامية لإصدار التصاريح، بحسب معلومات حصلت عليها »مكة«.

وأشارت إلى أن اللجنة رفعت إلى إمارة منطقة مكة المكرمة تقريرها بعد انتهاء مهلة استقبال الطلبات في نهاية رجب الماضي، تضمن إجمالي التصاريح التي جرى إصدارها في فترة الاستقبال والطاقة الاستيعابية لها وعدد الغرف والتصاريح الجاري استكمالها في اللجنة.

وأوضحت المعلومات أن تمديد المهلة لاستقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج يأتي بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفي حالة وجهت بذلك تجتمع لجنة النظر في المخالفات بالأمارة وتغرم المتأخرين في تقديم طلبات إسكان الحجاج لمبانيهم بعد فترة الاستقبال، مبينة أن لجنة إسكان الحجاج تحولهم إلى الحقوق المدنية لدفع غرامة التأخير، ثم تستقبل طلباتهم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة.

ولفتت إلى أن 706 تصاريح تحت الإجراء يمكن أن تنقص عن ذلك في حال استبعاد المساكن التي فيها مخالفة للاشتراطات، وذلك بعد وقوف اللجنة عليها ميدانيا.

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تصاريح إسكان الحجاج:

3,297 عدد التصاريح لهذا العام

1398,085 الطاقة الاستيعابية

317,213 عدد الغرف

التصاريح الجاري استكمال إجراءاتها 706تصاريح