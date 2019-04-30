عائض القرني: لا تنسوا هذا الأمر قبل نومكم

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدم الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة هامة للمسلمين قبل النوم، وهي عدم نسيان وصية رسول الله ﷺ: “إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قُل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت”.

كما وجه القرني نصيحة تحفيزية، وهي: يقول تعالى في الحديث القدسي: “أنا عند ظن عبدي بي” كما تظن بالله سيقع ظنك، توقع الأجمل وسوف يحصل، تفاءل وكُن إيجابيًّا وفكّر في الخير، والنجاح، والسلام، والعافية، تحصل عليها بإذن الله، واطرد من ذاكرتك التشاؤم، والإحباط، وسوء الظن، وكل أمر سلبي، {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}.