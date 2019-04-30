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2019-04-30 ميليشيا الحوثي تقتل 11 من النساء والأطفال في ليلة واحدة متابعات الخليج 365 - واس أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من قصف للمنازل وقتل للمدنيين الأبرياء، وآخرها الجريمة المزدوجة التي ارتكبتها الليلة الماضية, وأسفرت عن مقتل 11 من النساء والأطفال بمحافظتي تعز والبيضاء اليمنيتين.

وأوضح الإرياني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن هذه الجرائم البشعة امتداد لأعمال القتل والإرهاب والتخريب التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية منذ انقلابها على السلطة، مؤكدًا أن تصاعد وتيرة استهداف المدنيين تكشف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في التصعيد العسكري وعدم انصياعها لدعوات السلام.

وشدد وزير الإعلام اليمني ضرورة التوجه نحو خيار الحسم العسكري للأزمة, للحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيون.









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