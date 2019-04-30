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إصابة 3 أشخاص في حريق بمواقف سيارات في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في مواقف سيارات لبناية مكونة من 4 أدوار.
وأوضح المدني أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.
ونشر المدني صورًا من عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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