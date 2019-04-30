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الأحوال الجوية مستقرة غدًا عدا 5 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد الحالة إلى الطائف وأجزاء من منطقة نجران.
وأوضحت الأرصاد خلال توقعاتها لحالة الطقس أن الأحوال الجوية مستقرة بوجه عام على باقي مناطق المملكة.
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