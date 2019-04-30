شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: استعادة أراضٍ حكومية معتدى عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

استعادت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، أراضي حكومية معتدى عليها في مخطط الحسينية بمكة المكرمة عبارة عن مبان وأحواش مقامة بطرق غير نظامية، بمشاركة لجنة تضم عددا من الجهات المعنية.

ولفت رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، إلى أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثات التي أنشأها المخالفون دون مستند شرعي أو نظامي، إضافة إلى عدم وجود رخص بناء عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع وتبين عدم نظامية البناء فيها.

وأكد قدح استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.