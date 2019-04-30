شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهر بمنشأة تبيع المنظفات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب أسواق تزاول نشاط التجارة في الكماليات والإكسسوارات بمحافظة الأحساء وأحد العاملين لديه من جنسية يمنية، إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، بالإضافة إلى إبعاد العامل المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.