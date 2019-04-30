إنجازات عالمية لطالبات القانون بجامعة دار الحكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تأهل فريق دار الحكمة من بين 376 فريقاً من أصل 87 دولة حول العالم ووصل إلى الجولة 64 في مسابقات وليم فيس للتحكيم التجاري التي انعقدت في فيينا، النمسا، كما جاء الفريق ضمن 64 جامعة حول العالم وتغلب على 312 فريق وجامعة، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الجامعات الخليجية خلال تاريخ المنافسة التي انطلقت قبل 26 عاماً.

ماهي وليم فيس ؟

هي من المسابقات الدولية في مجال التحكيم التجاري حيث كانت المحاكمات الصورية تنعقد منذ عام 1994 سنوياً في فيينا وتجذب ما يزيد عن 300 كلية من جميع أنحاء العالم وسميت هذه المسابقة باسم ويليام كورنيليس فيس للخبير دوليا في مجال المعاملات التجارية وإجراءات تسوية النزاعات ويليام كورنيليس فيس، وتحتوي على 20 دوري تمهيدي تجرى من خلاله محاكمات صورية تدريبية سابقة للمنافسة الفعلية التي تجرى في فينا.

منافسات اخرى

كما تجرى منافسة أخرى في ذات الوقت بشكل موازي في هونغ كونغ, وتشتمل على أدوار تمهيدية تجري خلالها محاكمات صورية سابقة للمنافسة الفعلية التي شارك فيها طالبات جامعة دار الحكمة وهي في البحرين وماليزيا وهولندا.

أهداف المسابقة

- تشجيع الدراسة في مجالات قانون التحكيم وقانون التجارة الدولي

- تشجيع الحل السلمي للنزاعات وتكون القضية موضوع المسابقة قائمة دائما على عملية بيع دولية خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

- تضمينن الدعوى جوانب إجرائية تتعلق بالقواعد الإجرائية للتحكيم.

وأعربت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي، عن اعتزازها بما حققه طالبات دار الحكمة من إنجازات متميزة في هذه المسابقة التي تُعدّ من أهم المنافسات السنوية حول العالم إذ يشارك فيها عدد كبير من طلبة القانون من جامعات عربية وأجنبية مختلفة وتتميز بالمنافسة الشديدة.

وقالت: "هذا الإنجاز يسجل باسم وطننا ويعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المرأة السعودية من تشجيع وتحفيز من كافة الجهات المسؤولة، ولقد أصبحت المرأة السعودية تحظى بدعم كبير ساهم في إثبات قدراتها وإمكانياتها على مختلف المجالات، ويسعدني أن أرى المرأة السعودية تسجل إنجازات على الصعيد الوطني والعالمي في شتى المجالات."

كما أشادت بدور الطالبات وصمودهن في هذا التحدي وتفوقهن على عشرات الطالبات من مختلف الجامعات العالمية، وأثنت على دور المشرفات على الطالبات والدعم المقدم منهن لمساعدة الطالبات في إعداد رائدات و راعيات وقائدات.

إنجازات الجامعة :

- منافسة فريق طالبات القانون في هولندا مع 12 فريق في المسابقات التحضيرية لمحكمة التحكيم الدائمة

- التأهل لمسابقة وليم فيس للتحكيم التجاري في فيينا

- مشاركة ناجحة في مسابقة وليم فيس التحضيرية في التحكيم التجاري لدول الشرق الأوسط في البحرين والوصول إلى دور النصف النهائي .

- جائزة أفضل مذكرة مدعي

- جائزة أفضل مذكرة مدعى عليه،

Advertisements

- جائزتين لأفضل مرافعة شفوية من المدعي

- حصد الفريق جائزة أفضل مذكرة مدعي متفوقاً على 90 فريقاً من حول العالم ومتغلباً على 74 فريق منافس، ليكون من بين أفضل 11 فريق مشارك في مسابقة التحكيم الصوري في ماليزيا .

- حققت الطالبة رغد الفرائضيي انجاز دولي بحصولها على جائزة أفضل مرافعة .

زيارات واجتماعات

- اجتمع فريق القانون في حلقة نقاش حصرية مع القاضية روزماري بركت أول امرأة تعين كرئيسة قضاء في المحكمة الكبرى بولاية فلوريدا، وهي تشغل حالياً منصب قاضية بمحكمة المطالبات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في لاهاي.

- زار الفريق محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واطلعن على الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية لمعرفة آلية العمل في القانون الدولي والدبلوماسية، والالتقاء بنائب المستشار القانوني لوزراة الخارجية ديفيد بيغ للتوجيه والإرشاد .

- اجتماع الطالبات مع السفير السعودي في هولندا عبدالعزيز أبو حميد

الطالبات المشاركات في المحكمة الصورية

1- لمى أبومنصور

2- رغد الفرائضي

٣-مريم الخطاب

٤- يارا الصائغ

٥- أريج باحشوان

٦- بشاير يمين

الفريق التدريبي في قسم القانون

١- جود جمجوم

٢- وهديل طيب

٣- سايرة القاسمي

يذكر أن المرحلة التحضيرية للمحكمة الصورية لمسابقات وليم فيس للتحكيم الدولي التجاري تنعقد قي 26 أبريل في فيينا، النمسا ، التي شارك فيها طالبات جامعة دار الحكمة وتتكون المسابقة من تحليل واستراتيجيات قانونية ومذكرات مكتوبة واستشارات شفوية حيث يقوم المشاركون والمشاركات بإعداد وتقديم قضية كما لو كانوا محاميين محترفين وممارسين للقانون وذلك في مجال التحكيم التجاري الدولي. ويتم تنظيم ودعم هذه المسابقات من عدد من الجهات والمنظمات العالمية منها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ووكالة التنمية الدولية في الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومركز التعليم القانوني الدولي بجامعة بتسبرغ وشركة والترز كلوير.