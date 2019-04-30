، اليوم .. هيئة الرياضة تطرح تذاكر نهائي كأس الملك للبيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للبيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة: "سيتم البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي".



يُذكر أن المباراة النهائية التي ستُقام يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ستجمع فريقَي الاتحاد والتعاون اللذين تأهلا على حساب النصر والهلال.

