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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للبيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة: "سيتم البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي".
يُذكر أن المباراة النهائية التي ستُقام يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ستجمع فريقَي الاتحاد والتعاون اللذين تأهلا على حساب النصر والهلال.
اليوم .. هيئة الرياضة تطرح تذاكر نهائي كأس الملك للبيعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
أعلنت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للبيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة: "سيتم البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي".
يُذكر أن المباراة النهائية التي ستُقام يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ستجمع فريقَي الاتحاد والتعاون اللذين تأهلا على حساب النصر والهلال.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
12:47 AM
أعلنت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للبيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة: "سيتم البدء في بيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 4:00 عصرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي".
يُذكر أن المباراة النهائية التي ستُقام يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ستجمع فريقَي الاتحاد والتعاون اللذين تأهلا على حساب النصر والهلال.
، اليوم .. هيئة الرياضة تطرح تذاكر نهائي كأس الملك للبيع ،
المصدر : الخليج 365
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