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كشف استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب عن نيته تدريب الخطّابات على مهارات فَهم الشخصيات، واصفًا في هذا الصدد دورهن في التوفيق بين البشر في الزواج بأنه "إيجابي وضروري جدًّا".
وفي التفاصيل، طالب "الحبيب" وزارة التنمية الاجتماعية بتدريب الخطّابات، لافتا إلى أن "السمات الشخصية القلقة سبب في التردد بقرار الزواج، والخوف من الاستمرار في الخِطبة".
وعلق "الحبيب" خلال برنامج يا هلا أمس في حديثه عن كيفية اختيار شريك الحياة بأن: "مَن تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد، ومَن تزوج بامرأة لم تملأ القلب والعقل فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد".
وأشار إلى أن "الزواج معلنًا كان أو سريًّا إذا تكاملت فيه الاهتمامات والاحتياجات والرغبات كان ناجحا، لكن هذه ليست أبدًا دعوة للزواج السري".
وانتقد ما وصفه بزواج "اكشط واربح" معتبرًا أنه ليس خطأ الوالدين، بل خطأ الشباب، وقال: "يا شباب، إذا رفضوا الرؤية الشرعية (خللي بناتهم تبور)".
وأكد أنه "يجب في الزواج أن يكون الاختيار من الطرفين. ولا أنادي باختيار الظلام، إنما إلى اختيار النور".
مبينًا أن "الطرح الإسلامي والطرح العقلاني كلاهما ينادي باختيار كل طرف الآخر في الزواج".
"الحبيب": زواج "اكشط واربح" خطأ الشباب.. وإذا رفضوا الرؤية الشرعية "خللي بناتهم تبور"عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-30
كشف استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب عن نيته تدريب الخطّابات على مهارات فَهم الشخصيات، واصفًا في هذا الصدد دورهن في التوفيق بين البشر في الزواج بأنه "إيجابي وضروري جدًّا".
وفي التفاصيل، طالب "الحبيب" وزارة التنمية الاجتماعية بتدريب الخطّابات، لافتا إلى أن "السمات الشخصية القلقة سبب في التردد بقرار الزواج، والخوف من الاستمرار في الخِطبة".
وعلق "الحبيب" خلال برنامج يا هلا أمس في حديثه عن كيفية اختيار شريك الحياة بأن: "مَن تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد، ومَن تزوج بامرأة لم تملأ القلب والعقل فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد".
وأشار إلى أن "الزواج معلنًا كان أو سريًّا إذا تكاملت فيه الاهتمامات والاحتياجات والرغبات كان ناجحا، لكن هذه ليست أبدًا دعوة للزواج السري".
وانتقد ما وصفه بزواج "اكشط واربح" معتبرًا أنه ليس خطأ الوالدين، بل خطأ الشباب، وقال: "يا شباب، إذا رفضوا الرؤية الشرعية (خللي بناتهم تبور)".
وأكد أنه "يجب في الزواج أن يكون الاختيار من الطرفين. ولا أنادي باختيار الظلام، إنما إلى اختيار النور".
مبينًا أن "الطرح الإسلامي والطرح العقلاني كلاهما ينادي باختيار كل طرف الآخر في الزواج".
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
12:53 AM
طالب بضرورة تدريب الخطّابات على مهارات فَهم الشخصيات لأهمية دورهن
كشف استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب عن نيته تدريب الخطّابات على مهارات فَهم الشخصيات، واصفًا في هذا الصدد دورهن في التوفيق بين البشر في الزواج بأنه "إيجابي وضروري جدًّا".
وفي التفاصيل، طالب "الحبيب" وزارة التنمية الاجتماعية بتدريب الخطّابات، لافتا إلى أن "السمات الشخصية القلقة سبب في التردد بقرار الزواج، والخوف من الاستمرار في الخِطبة".
وعلق "الحبيب" خلال برنامج يا هلا أمس في حديثه عن كيفية اختيار شريك الحياة بأن: "مَن تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد، ومَن تزوج بامرأة لم تملأ القلب والعقل فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد".
وأشار إلى أن "الزواج معلنًا كان أو سريًّا إذا تكاملت فيه الاهتمامات والاحتياجات والرغبات كان ناجحا، لكن هذه ليست أبدًا دعوة للزواج السري".
وانتقد ما وصفه بزواج "اكشط واربح" معتبرًا أنه ليس خطأ الوالدين، بل خطأ الشباب، وقال: "يا شباب، إذا رفضوا الرؤية الشرعية (خللي بناتهم تبور)".
وأكد أنه "يجب في الزواج أن يكون الاختيار من الطرفين. ولا أنادي باختيار الظلام، إنما إلى اختيار النور".
مبينًا أن "الطرح الإسلامي والطرح العقلاني كلاهما ينادي باختيار كل طرف الآخر في الزواج".
، "الحبيب": زواج "اكشط واربح" خطأ الشباب.. وإذا رفضوا الرؤية الشرعية "خللي بناتهم تبور" ،
المصدر : الخليج 365
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