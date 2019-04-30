، لجنة الإفلاس و"هيئة المحاسبين القانونيين" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش المؤتمر الأول لرفع الوعي بالأحكام وتنظيم الفعاليات ذات الصلة

وقعت مذكرة تفاهم بين لجنة الإفلاس والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس وذلك يوم الاثنين 24/08/1440-29/04/2019.

وقَّع الاتفاقية من جانب اللجنة الأمين العام للجنة الإفلاس ماجد بن عبدالرحمن الرشيد، ومن جانب الهيئة الأمين العام الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

ويأتي توقيع تلك المذكرة رغبةً في التعاون البنّاء بين اللجنة والهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، متمثلة في رفع الوعي بأحكام النظام، وتنظيم الفعاليات ذات الصلة.