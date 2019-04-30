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قال جماعة مسجد الإمارة القديم بسبت الجارة، شرق القنفذة، إن "أوقاف القنفذة" أعادت قبل عددٍ من الأشهر بناء المسجد الذي أنشئ قبل ما يقارب الأربعين عامًا، إلا أنه تُرك دون مؤذن أو إمام، مبينًا أنه لا يرفع الأذان به ويؤم المصلين فيه سوى فاعلي الخير.
وأشاروا إلى أنه يعد ضمن المساجد المسجلة بشكل رسمي لدى الأوقاف.
وطالب سكان الحي "الأوقاف" بتعيين مؤذن وإمام لمسجدهم.
مسجد سبت الجارة من دون مؤذن أو إمام منذ 40 عامًاحسن العيسي الخليج 365 2019-04-30
قال جماعة مسجد الإمارة القديم بسبت الجارة، شرق القنفذة، إن "أوقاف القنفذة" أعادت قبل عددٍ من الأشهر بناء المسجد الذي أنشئ قبل ما يقارب الأربعين عامًا، إلا أنه تُرك دون مؤذن أو إمام، مبينًا أنه لا يرفع الأذان به ويؤم المصلين فيه سوى فاعلي الخير.
وأشاروا إلى أنه يعد ضمن المساجد المسجلة بشكل رسمي لدى الأوقاف.
وطالب سكان الحي "الأوقاف" بتعيين مؤذن وإمام لمسجدهم.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
12:46 AM
يرفع الأذان ويؤم المصلين فيه فاعلو الخير
قال جماعة مسجد الإمارة القديم بسبت الجارة، شرق القنفذة، إن "أوقاف القنفذة" أعادت قبل عددٍ من الأشهر بناء المسجد الذي أنشئ قبل ما يقارب الأربعين عامًا، إلا أنه تُرك دون مؤذن أو إمام، مبينًا أنه لا يرفع الأذان به ويؤم المصلين فيه سوى فاعلي الخير.
وأشاروا إلى أنه يعد ضمن المساجد المسجلة بشكل رسمي لدى الأوقاف.
وطالب سكان الحي "الأوقاف" بتعيين مؤذن وإمام لمسجدهم.
، مسجد سبت الجارة من دون مؤذن أو إمام منذ 40 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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