، 650 مليون ريال إنفاق السعوديين في إيطاليا خلال عام 2017 ،

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أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة التي تشارك في ملتقى سوق السفر العربي بدبي مقدار إنفاق السياح السعوديين في إيطاليا.
وكشف فيليبو ديل كورنور مستشار الثقافة والسياحة ببلدية ميلانو، ولارا ماجوني مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا، وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، عن السياح القادمين من الشرق الأوسط.
وتصدرت الإمارات للسياح الأكثر إنفاقًا من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قُدرت بـ 800 مليون ريال في عام 2017، ثم في المركز الثاني السياح من السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 650 مليون ريال في العام نفسه.
كما كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن أكثر المناطق التي تجذب السياح من الشرق الأوسط هي مناطق لاتسيو ولومبارديا وفينيتو وتوسكاني وبييومنتي وإميليا رومانيا.
وطبقًا للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، تعد علامة "صُنع في إيطاليا" المرادفة للجودة العالية في التصميم والحرفية والإنتاج القوة الدافعة وراء ارتفاع أعداد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط.
650 مليون ريال إنفاق السعوديين في إيطاليا خلال عام 2017خالد خليل الخليج 365 2019-04-30
أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة التي تشارك في ملتقى سوق السفر العربي بدبي مقدار إنفاق السياح السعوديين في إيطاليا.
وكشف فيليبو ديل كورنور مستشار الثقافة والسياحة ببلدية ميلانو، ولارا ماجوني مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا، وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، عن السياح القادمين من الشرق الأوسط.
وتصدرت الإمارات للسياح الأكثر إنفاقًا من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قُدرت بـ 800 مليون ريال في عام 2017، ثم في المركز الثاني السياح من السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 650 مليون ريال في العام نفسه.
كما كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن أكثر المناطق التي تجذب السياح من الشرق الأوسط هي مناطق لاتسيو ولومبارديا وفينيتو وتوسكاني وبييومنتي وإميليا رومانيا.
وطبقًا للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، تعد علامة "صُنع في إيطاليا" المرادفة للجودة العالية في التصميم والحرفية والإنتاج القوة الدافعة وراء ارتفاع أعداد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
12:36 AM
سائحو الإمارات يتصدرون.. ومناطق الجنوب الأكثر زيارة
أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة التي تشارك في ملتقى سوق السفر العربي بدبي مقدار إنفاق السياح السعوديين في إيطاليا.
وكشف فيليبو ديل كورنور مستشار الثقافة والسياحة ببلدية ميلانو، ولارا ماجوني مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا، وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، عن السياح القادمين من الشرق الأوسط.
وتصدرت الإمارات للسياح الأكثر إنفاقًا من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قُدرت بـ 800 مليون ريال في عام 2017، ثم في المركز الثاني السياح من السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 650 مليون ريال في العام نفسه.
كما كشفت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن أكثر المناطق التي تجذب السياح من الشرق الأوسط هي مناطق لاتسيو ولومبارديا وفينيتو وتوسكاني وبييومنتي وإميليا رومانيا.
وطبقًا للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، تعد علامة "صُنع في إيطاليا" المرادفة للجودة العالية في التصميم والحرفية والإنتاج القوة الدافعة وراء ارتفاع أعداد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط.
، 650 مليون ريال إنفاق السعوديين في إيطاليا خلال عام 2017 ،
المصدر : الخليج 365
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