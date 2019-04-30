، "صحة الشمالية" تحدد أوقات دوام المستشفيات والمراكز في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - على فترتين "صباحي ومسائي" بواقع خمس ساعات يوميًا

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية ساعات عمل المستشفيات والمراكز الصحية، والإدارات التابعة لها والخدمات الطبية خلال شهر رمضان المبارك، بواقع خمس ساعات يوميًا.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية؛ عبدالله ولمان العازمي؛ إن المديرية والإدارات التابعة لها ستعمل خمسة أيام في الأسبوع؛ إذ يعمل الموظفون الإداريون والمستخدمون العاملون على نظام الخدمة المدنية على فترة واحدة، ابتداءً من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة بعد الظهر.

وأضاف: الموظفون الإداريون العاملون على برامج التشغيل الذاتي يكون دوامهم فترة واحدة تبدأ من الساعة (العاشرة صباحًا ) وحتى الساعة (الرابعة مساءً) وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس.

وأردف "العازمي" أن المتعاقدين باللائحة الصحية من الأطباء أو غيرهم من الفنيين العاملين على نظام الخدمة المدنية وعلى نظام برامج التشغيل الذاتي، يكون دوامهم فترة واحدة تبدأ من الساعة (العاشرة صباحًا) وحتى الساعة (الرابعة مساءً) وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس، وعدم الإخلال بنظام المناوبات المتبعة للإدارات التي يتطلب عملها ذلك.

وتابع: تتولى مستشفيات المنطقة والمراكز التخصصية العمل على فترتين - صباحي - ومسائي- من يوم الأحد إلى الخميس تبدأ من الساعة (العاشرة صباحًا) وحتى الساعة (الواحدة مساءً) وفي الفترة المسائية تبدأ من الساعة (التاسعة والنصف مساءً)، وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً)، ودوام العيادات الخارجية ببرج مستشفى عرعر المركزي تكون فترة واحدة تبدأ من الساعة (العاشرة صباحًا) وحتى الساعة (الرابعة مساء).

وأضاف: المراكز والرعاية الصحية الأولية والمناوبة بالمنطقة يكون العمل في مراكز الرعاية الأولية في شهر رمضان بحيث تكون على النحو التالي:

الدوام الصباحي: ١٠ ص - ١ ظهرًا

الدوام المسائي: ٩:٣٠ م - ١٢:٣٠ ليلاً

مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في دوام المراكز الممتدة ( ١٢ ساعة يوميًا من ١٠ ص - ٤ م ، ومن ٩:٣٠ م - ٣:٣٠ ص) والمراكز المناوبة ( ٢٤ ساعة).

وأردف: عيادات مكافحة التدخين بالمنطقة تكون العمل فيها من الساعة (العاشرة صباحًا) وحتى الساعة (الرابعة مساءً)، وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس، مع تكليفهم بمتابعة العمل والإشراف على العيادات المنتشرة بالمنطقة.

وتابع: يعمل الموظفون الفنيون غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية والإداريون في المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة المرتبطة بها لمدة ( 25 ساعة) أسبوعيًا يتم توزيعها على أيام الأسبوع ويتم تحديد بدايتها من قِبل جهة العمل حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

من جهة ثانية، حددت إدارة الخدمات العلاجية وإدارة الصحة العامة وإدارة كل مستشفى بالمنطقة تنظيم العمل في الأقسام الداخلية والإسعاف عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدى (٢٤ ساعة) يوميًا وكذلك المراكز الصحية التي تعمل بنظام المناوبة.

وحثت "صحة الشمالية" زوار المرضى المنومين في المستشفيات على التقيد بمواعيد الزيارة؛ حرصًا على راحة المرضى وعلى سير العمل الصحي الذي يقدم في تلك المستشفيات.