ترتيب الدوري السعودي 2019 بعد مباريات اليوم - ترتيب النصر والهلال

انتهت مباراة الهلال والتعاون بعد مواجهتهما اليوم الاثنين، على إستاد جامعة الملك سعود، بفوز التعاون على نظيره الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي.

وتصدّر النصر ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن الهلال الذي فرّط في فرصة الإنفراد بقمة الترتيب بعد هزيمته من التعاون اليوم.

تربّع النصر على المركز الأول برصيد 64 نقطة بعد الفوز في 20 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 4 مواجهات أخرى، فيما احتلّ الهلال على المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 3 مواجهات.

وحاز الشباب على المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 لقاءات والهزيمة في 5 مواجهات، بينما التعاون في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 6 مواجهات.

وحصل الأهلي على المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 9 مواجهات، والفيصلي في المركز السادس برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 9 مواجهات.

Advertisements

أمّا الوحدة فتربّع على المركز السابع برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 10 مواجهات، بينما بقي ال فتح في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11 لقاء والهزيمة في 9 مواجهات.

واحتلّ الرائد على المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 12 مواجهة، فيما الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 11 مواجهة.

وحاز الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 13 مواجهة، بينما بقي الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 12 مواجهة.

وحصد الفيحاء على المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 15 مواجهة، فيما حاز القادسية على المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والهزيمة في 16 مواجهة.

وحاز الباطن على المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 17 مواجهة، بينما تذيّل أحد القائمة في المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 19 مواجهة.