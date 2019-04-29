«الملك سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات على اللاجئين السوريين في الأردن ومُعيلات الأسر باليمن

استمرارًا لدوره الإنساني في عدد من الدول
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، عددًا من المساعدات على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، وعلى معيلات الأسر بمحافظة شبوة بجمهورية اليمن.
ووزع مركز الملك سلمان، 30 طنًّا من السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 617 أسرة بواقع 5061 فردًا.
وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية، كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وغيرها، التي تلبي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يواصل تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء؛ لتلبية احتياجاتهم في جميع المحاور الإغاثية، خصوصًا أن الحاجة أصبحت في ازدياد مع طول الأزمة وتراجع الدعم من قبل المنظمات والجهات المانحة.
كما شهدت مدينة عزان بمحافظة شبوة، تدشين توزيع المنح وأدوات المهنة لـ98 من المستفيدات من التدريب في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.
ونوَّه مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية ميفعة علي عوض علي، بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من المشاريع في المجالات التنموية المختلفة.
وأوضح المنسق الميداني العام للمشروع المهندس عبدالسلام جبر، أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، في ظل الأوضاع الصعبة، والمساهمة في تأهيل المعيلات مهنيًّا.
وتأتي فعالية توزيع أدوات المهنة على المعيلات ليكن قادرات على المساهمة في المجتمع المنتج، ويحققن الاكتفاء المالي لأنفسهن وأسرهن، عبر مشاريعهن الخاصة بعد تسلمُّهن أدوات المهنة.
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