الداخلية: مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصود

أكدت وزارة الداخلية أن ما تضمنه المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشهد لبعض المشاركين في سباق الوفاء، لم يكن مقصودا من مصوره.
وقالت الوزارة في بيانها «تعقيبا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة مساء الخميس الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وحيث تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص (...) تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد، فيما تم تفسيره لهذه اللقطات..».
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقين ومصورين، والحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم.
من جانبه التقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف عددا من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة
وكان وزير الداخلية وجه بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب.
كما وجّه وزير الداخلية دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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