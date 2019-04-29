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بدر بن سلطان يرعى تخريج دفعة من معهد الحرم

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يشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، الحفل السنوي لتخريج الدفعة الـ49 من معهد الحرم المكي الشريف، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من المشايخ وأئمة المسجد الحرام ووكلاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لقاصدي المسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.


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