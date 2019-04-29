بدر بن سلطان يرعى تخريج دفعة من معهد الحرم

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لقاصدي المسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
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