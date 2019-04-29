إزالة تعديات على أراض حكومية بحسينية مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية- تعديات على أراض حكومية بمخطط الحسينية في مكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عددا من الجهات المعنية.

وكانت التعديات عبارة عن عدد من المباني والأحواش، بمساحة إجمالية تقدر

بـ500 متر مربع، مقامة بطرق غير نظامية، وتمت إزالتها إزالة كلية.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، إن اللجنة رصدت كثيرا من الإحداثات التي أنشأها المخالفون دون مستند شرعي أو نظامي، إضافة إلى عدم وجود رخص بناء عليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع، وتبين عدم نظامية البناء فيها.