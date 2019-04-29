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محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية جمعية مراكز الأحياء

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شهد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء الأمير مشعل بن ماجد، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي أمس، توقيع اتفاقية الجمعية مع وزارة العدل بما يسهم بالاستعانة بالقطاعات غير الربحية والحد من تدفق الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصية والعامة التي يوجد بها دوائر أحوال شخصية، مواكبة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وتعزيزا للتفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.

وقد بارك الأمير مشعل توقيع مذكرة ثلاثية للجمعية مع وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح ومركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية، حيث تتضمن تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وأحد مراكز الإصلاح بأحد مراكز الجمعية المختلفة بجدة.


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