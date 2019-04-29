محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية جمعية مراكز الأحياء

وقد بارك الأمير مشعل توقيع مذكرة ثلاثية للجمعية مع وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح ومركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية، حيث تتضمن تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وأحد مراكز الإصلاح بأحد مراكز الجمعية المختلفة بجدة.
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