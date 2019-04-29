2400 كلب بوليسي فسحتها الجمارك لمكافحة التهريب والإرهاب

على الرغم من تطور أجهزة الكشف الإلكتروني، إلا أن الجمارك السعودية تستخدم الوسائل الحية (الكلاب البوليسية) للتفتيش، وأرجعت الجمارك السبب في ذلك إلى أن هذه الفصيلة من الكلاب فيها صفات خاصة، ويصعب استبدالها بالآلة، كما أنها تمتاز بحواسها القوية وقدرتها على تمييز روائح الممنوعات حتى لو تم خلطها بمواد أخرى، إضافة إلى أن حاسة الشم لديها تصل إلى 12 مترا، كما تميز المشاعر كالخوف والقلق عند الإنسان.

البحث عن المفقودين

أضافت الجمارك أنه منذ استخدام الوسائل الحية عام 1980، تم استيراد أكثر من 2400 وسيلة حية لمختلف الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن مهام الوسائل الحية بالجمارك لا تقتصر على التفتيش، فهي تكشف المتفجرات والأسلحة والمخدرات، وجزء أساسي في البحث عن المفقودين وعمليات الإنقاذ، وعنصر مهم في عمليات البحث والمطاردة إضافة إلى كشفها للتبغ والأموال النقدية.

برامج معدة

أوضح مدير عام شركة وشاح دوت الخليج للخدمات الأمنية والتجهيزات العسكرية عبدالرحمن الدوسري، أن تدريب الكلاب البوليسية يكون حسب برامج معدة لذلك خارجياً وداخليا، على أيدي مدربين سعوديين خبرتهم تفوق 30 سنة في هذا المجال، حيث هناك نوعية تدرب على الكشف عن المتفجرات الحية والألغام الأرضية، وأخرى تدرب للكشف عن الأسلحة في في المواقع المراد تفتيشها، وكذلك في عمليات التفتيش عن المخدرات، والكشف عن الإرهابين، وهناك كلاب يتم تدريبها على البحث والإنقاذ وأخرى تستخدم في مكافحة الشغب، وهذه النوعية تستخدم في التجمعات الرياضية للحالات الطارئة، موضحا أن أغلب الكلاب يتم استيرادها من الدول الأوروبية ويتم تدريبها خارجياً ومحليا بالمركز الخاص بالشركة وفي مواقع الجهات المتعاقدة، وأشار إلى أن مدة خدمة هذه الكلاب من عام إلى 10 سنوات وبعد ذلك يتم الاستغناء عنها واستبدالها.

ملف خاص

قال الدوسري: هناك اتفاق مع عدة جهات، حيث تم تدريب الكلاب في قطاعات حكومية وأخرى بالقطاع الخاص على عدة مجالات حسب طلب الجهة، موضحا أنه هناك آلية يعمل بها في حظائر الكلاب البوليسية بحيث يتم الإشراف على سلامتها من الناحية الصحية بإشراف أطباء بيطرين للتعامل مع كافة الكلاب، حيث يعد لكل كلب ملف خاص تُتابع فيه حالته الصحية والغذاء الذي يتناوله والتطعيمات اللازمة وغير ذلك. وأشار الدوسري إلى تدريب الكلاب البوليسية K-9 على الكشف عن سوسة النخيل كوقاية قبل تفشي المرض بالمزرعة كاملة.

تعدد الأنواع

أوضح المدرب علاء أبو زيدان أن الكلاب البوليسية أو ما تسمى بالوسائل الحية هي كلاب متعددة الأنواع والأحجام، مبينا أنه لكل كلب وظيفة لا نستطيع أن نجمع جميع الوظائف في كلب واحد، وأن حاسة الشم عندها 100 ضعف حاسة الشم عند الإنسان.

وأشار أبو زيدان إلى عدة أنواع من الكلاب البوليسية منها الكلاب الألمانية والتي تمتاز بالذكاء وتستخدم في كافة المجالات سواء أكان مخدرات أو أسلحة أو هجوم، وأيضا تستخدم في الحراسات الشخصية، والكلاب الإسبانية والتي تمتاز بحجمها الصغير ومرونتها في الأماكن الضيقة، وكلاب البلجيكية ذات العضلات الزائدة والقوية ويستخدم في الهجوم والحراسات الشخصية.

وقال أبو زيدان: تعتمد قدرة الكلب على الاكتشاف بناء على التدريب وماهية الوسائل التي تم التدريب عليها وطريقة التدريب، حيث إنها ترفع من كفاءة الكلب، مؤكدا على أن الكلاب لديها القدرة على اكتشاف المواد بشكل أدق من أجهزة الكشف.

وعن أسعارها، أكد أن قيمة الكلاب البوليسية تتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال للكلب الواحد، موضحا أن الكلب يحتاج إلى تدريب 6 شهور على أوامر الطاعة و6 شهور تدريب وتجهيز على المواد، ويبقى الكلب في تدريب مستمر حتى يخرج عن الخدمة.

أشهر أنواع الكلاب البوليسية

جرمن شيبرد

مالينوي

اللابرادور

الأغراض التي تستخدم فيها الكلاب البوليسية K-9

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01

تقديم الخدمات الإنسانية كالبحث عن الجثث في حالات الكوارث

02 البحث عن المتفجرات

03

الكشف عن الإرهابين

04

الكشف عن المخدرات

05

الكشف عن الأسلحة الممنوعة والمهربة

06

تدريب الكلاب على الحراسة وحماية الشخصيات الهامة

07

حراسات المواقع الهامة

08

العمليات العسكرية الخاصة والتكتيكية