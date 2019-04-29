جدولة زمنية لـ 4 أعمال رقابية في الأحساء

وضع أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، جدولة زمنية لـ4 أعمال رقابية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية، ومنافذ تحضير وتداول الأغذية في كافة مدن وقرى وهجر الأحساء، وذلك بالتأكد من سلامة الأغذية، والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين، والتأكيد على خلو العاملين من الأمراض السارية، والجدولة على النحو التالي:

شعبان: تكثيف الجولات على مستودعات المواد الغذائية والملاحم والثلاجات ومصانع الأغذية ومحلات التموين

أول رمضان: تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والفنادق التي تقدم بوفيهات الإفطار والسحور

منتصف رمضان: تكثيف الحملات على محلات الحلويات والمكسرات

قبل أيام عيد الفطر: تشديد الرقابة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات ومحال إعداد الولائم والمطابخ