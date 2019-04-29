شعبان: تكثيف الجولات على مستودعات المواد الغذائية والملاحم والثلاجات ومصانع الأغذية ومحلات التموين
أول رمضان: تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والفنادق التي تقدم بوفيهات الإفطار والسحور
منتصف رمضان: تكثيف الحملات على محلات الحلويات والمكسرات
قبل أيام عيد الفطر: تشديد الرقابة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات ومحال إعداد الولائم والمطابخ
كانت هذه تفاصيل خبر جدولة زمنية لـ 4 أعمال رقابية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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