جمعية أعمال تدعم مستفيديها بالتدريب المتخصص

أبرمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالرياض عقد شراكة مع مبادرة العراقة للتدريب الخيري، في خطوة تهدف إلى دعم الجهات والقطاعات غير الربحية في البرامج التدريبية في مختلف المجالات. وتأتي هذه الشراكة لما للتدريب من دور كبير في التطوير والتحسين، ولسعي الجمعية إلى تقديم الأفضل لمستفيديها، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب والفتيات في لسوق العمل، حيث اتفق الطرفان على التعاون المشترك فيما يخدم مجال التدريب لمستفيدي الجمعية، ويدعم هذا القطاع الحيوي المهم.

تنمية وتطوير

أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي أن الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة، من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع، ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى إكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

برامج هادفة

حرصت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتسهم في الحد من البطالة.