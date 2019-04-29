الارشيف / اخبار السعوديه

جمعية أعمال تدعم مستفيديها بالتدريب المتخصص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أبرمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالرياض عقد شراكة مع مبادرة العراقة للتدريب الخيري، في خطوة تهدف إلى دعم الجهات والقطاعات غير الربحية في البرامج التدريبية في مختلف المجالات. وتأتي هذه الشراكة لما للتدريب من دور كبير في التطوير والتحسين، ولسعي الجمعية إلى تقديم الأفضل لمستفيديها، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب والفتيات في لسوق العمل، حيث اتفق الطرفان على التعاون المشترك فيما يخدم مجال التدريب لمستفيدي الجمعية، ويدعم هذا القطاع الحيوي المهم.

تنمية وتطوير

أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي أن الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة، من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع، ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى إكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

برامج هادفة

حرصت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتسهم في الحد من البطالة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية أعمال تدعم مستفيديها بالتدريب المتخصص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا