جمعية أعمال تدعم مستفيديها بالتدريب المتخصص

تنمية وتطوير
أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي أن الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة، من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع، ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى إكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.
برامج هادفة
حرصت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتسهم في الحد من البطالة.
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