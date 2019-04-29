خير أمة تنطلق بـ12 قيمة أخلاقية لبناء الإنسان

انطلقت أمس، بجامعة طيبة في المدينة المنورة، البرامج المتنوعة لمبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» التي تستمر على مدار عام كامل وتتناول 12 قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للمبادرة، وهي (الرحمة - الإخلاص - الاحترام - المواطنة - بر الوالدين - الأمانة - الحياء - العدل - حق الجار - الصدق - النزاهة - العطاء)، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كافة شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعيا وثقافيا.

برامج متنوعة

تخضع جميع البرامج والمبادرات المنبثقة من مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» للتحكيم والتقييم من قبل الأمانة العامة للمبادرة، والتي تتولى الإشراف على كافة الأعمال والبرامج المتنوعة، وذلك قبل الإعلان النهائي عن أسماء الأفراد والجهات التي حصلت على أعلى درجات التقييم في مجمل مبادراتها التي شاركت فيها، ومنها تكريم أفضل جهة داعمة لمبادرة خير أمة، وأفضل جهة في تنفيذ المبادرات وتجسيدها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أفضل فكرة ضمن قائمة المبادرات، وأفضل منسق بين الجهات المشاركة، إلى جانب تكريم الأفراد رواد الـخدمة المجتمعـية في الحفل الختامي لأعمال الدورة السنوية لمبادرة خير أمة في نسختها الأولى.

برامج داعمة

تعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وترسيخ القيم والأخلاق ومفاهيم التعايش والتلاحم واستثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية في تنمية المجتمع، وتفعيل الممارسة السلوكية للأخلاق، بالإضافة إلى بناء برامج داعمة للقيم ومعززة للسلوك الإيجابي.

فعاليات وأنشطة

تسعى إمارة منطقة المدينة المنورة برعاية الأمير فيصل بن سلمان، من خلال إطلاق مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، إلى إشراك كافة شرائح المجتمع بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة من خلال الفعاليات المختلفة التي سوف تنطلق بالتزامن مع إطلاق المبادرة في مختلف الأحياء وما تتضمنه من أندية ومراكز، ومواقع الجذب السياحي، والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى الجوامع والمساجد والمراكز الصحية والأندية الرياضية والمجمعات التجارية، إلى جانب ديوانيات ومجالس الأحياء الرسمية، حيث يتم اختيار إحدى القيم الأخلاقية وتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تعزز مبادئها وممارستها على مدار شهر كامل ضمن نطاق التنفيذ.

قيم المبادرة

الرحمة

الإخلاص

الاحترام

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المواطنة

بر الوالدين

الأمانة

الحياء

العدل

حق الجار

الصدق

النزاهة

العطاء