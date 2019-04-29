من جانبه أوضح رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق الغامدي لـ«دوت الخليج»، أن عملية الصيانة تتم للحديقة بالكامل، بما فيها معالجة المواقع التي لم تستكمل سابقا بانتظار الاعتمادات المالية، مبيناً أنه سيبدأ التنفيذ قريبا، وأضاف فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، فإنه إجراء احترازي عند هطول الأمطار حفاظا على سلامة المتنزهين، حتى تكتمل أعمال الصيانة. وقال: إن حياة الناس أولى من تنزه يمكن تأجيله حتى جاهزية المرافق.
كانت هذه تفاصيل خبر قرب الانتهاء من صيانة حديقة العقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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