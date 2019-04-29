قرب الانتهاء من صيانة حديقة العقيق

بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام قبل 4 سنوات في حديقة «طيبة الاسم»، في محافظة العقيق بالباحة، نتيجة سقوط أحد أعمدة الإنارة بفعل الهواء، سارعت بلدية العقيق حينها بإقفال الحديقة لمدة 4 أسابيع للصيانة، وذكرت أن الجهات باشرت موقع الحادث وأثبتت التقارير أن جميع التمديدات الأرضية سليمة ومعزولة، ولكن الحال لم يتغير من حينها، طبقا لما ذكره العديد من مرتادي الحديقة، الذين أكدوا أن التيار الكهربائي يتم قطعه عن الحديقة منذ بدء هطول الأمطار وتشغيله بعد توقفها، فضلا عن تجمع كمية كبيرة من مياه الأمطار أمام الحديقة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق الغامدي لـ«دوت الخليج»، أن عملية الصيانة تتم للحديقة بالكامل، بما فيها معالجة المواقع التي لم تستكمل سابقا بانتظار الاعتمادات المالية، مبيناً أنه سيبدأ التنفيذ قريبا، وأضاف فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، فإنه إجراء احترازي عند هطول الأمطار حفاظا على سلامة المتنزهين، حتى تكتمل أعمال الصيانة. وقال: إن حياة الناس أولى من تنزه يمكن تأجيله حتى جاهزية المرافق.