السعودية اليوم / وزير الاتصالات يرعى حفل إطلاق " هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية "



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

رعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، حفل إطلاق (هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية)، الذي نظمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، بحضور أكثر من 200 من المديرين التنفيذين في تقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية بالمملكة وذلك بالقاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

وتهدف قمة الحكومة الرقمية، باعتبارها حدثًا عالميًا يسهم في زيادة الوعي بأهمية الرقمنة على مستوى العالم، وتجمعًا دوليًا يضم نخبة العاملين في قطاع تقنية المعلومات، لجعل المملكة قائدًا في التحول الرقمي، ومن أهم المراكز الرقمية على مستوى العالم.

كما تمثل القمة منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل بناء شراكات مع المؤسسات الدولية المتطورة لتسريع تطبيق مفهوم الرقمنة في المملكة والعالم، بالإضافة إلى تحفيز الأفكار بين المشاركين لجذب العديد من الفرص الاستثمارية الرقمية والأفكار الملهمة على نطاق دولي، لخلق فرص جديدة في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس برنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري، أن البرنامج يهدف من إقامة فعالية قمة الحكومة إلى إعطاء قيمة مضافة لمفهوم الرقمنة في قطاع الحكومة، والاستفادة المثلى من ذلك، منوهًا إلى أن البداية ستكون مع إطلاق قمة الحكومة الرقمية، ومن ثم إقامة هذه القمة بشكل سنوي يتم من خلالها دعوة جميع المهتمين بمجال الحكومة الرقمية على المستوى الدولي.

وكشف المهندس العسيري، أن القمة ستضم مجموعة من العروض التقنية، وورش العمل، والجلسات الحوارية المثمرة التي من شأنها إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه الرقمنة، بالإضافة إلى استعراض أبرز التجارب العالمية، سعيًا إلى التأثير على القادة وصناع المستقبل وواضعي السياسات ورجال الأعمال لفهم الإمكانيات والتوجهات وآليه التحول الرقمي الحكومي، وتغيير المفاهيم القيادية المتعلقة بالرقمنة للاستفادة منها فيما يؤثر على نهضة اقتصاد الدول وتطور المجتمعات.

وعن إطلاق قمة الحكومة الرقمية العالمية، ذكر المهندس العسيري، أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) يسعى من خلال هذه الخطوة إلى لعب دوره كأحد المؤسسات القيادية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، فضلًا عن دعم الجهات الحكومية في المملكة للمضي قدمًا في هذه المسيرة.

واستعرضت القمة التحديات التي تواجه المسار المستقبلي للتحول الرقمي على الصعيد العالمي، من خلال عرض مرئي قدمه ضيف الحفل الخبير الدولي أندرياس إكستروم، تناول أهم القضايا المتعلق بالتحول الحكومي الرقمي مثل الهوية الرقمية الموحدة وهوية المواطن الشخصية، إلى جانب مناقشة أهمية التحول الرقمي للمواطن من منظور محلي وإقليمي وعالمي، ومعالجة التقدم المستقبلي للسياسة الرقمية للمواطنين وللحكومات وللأعمال، وصولًا إلى توضيح الغرض من توجه الحكومات نحو التحول الرقمي باعتباره مفتاحًا لنجاح الحكومات على مستوى العالم.

// انتهى //

00:09ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الاتصالات يرعى حفل إطلاق " هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.