السعودية اليوم / انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك



نيويورك 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، أعمال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يستمر حتى 10 مايو 2019م.

ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها من جميع جوانبها، إضافةً إلى التأكيد على الأحكام الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - المتعلقة بعدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويمثل اجتماع اللجنة التحضيرية فرصة لجميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لإعادة التزامها بالحفاظ على فوائد معاهدة عدم الانتشار وتوسيعها.

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23:44ت م

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