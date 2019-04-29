السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا من جنين



جنين 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أسيرًا فلسطينيًا محررًا من جنين

وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وليد غوادرة، من قرية بير الباشا جنوب غرب جنين.

وكان الأسير غوادرة أفرجت عنه سلطات الاحتلال قبل شهرين بعد أن أمضى 12 عامًا في سجونها.

// انتهى //

23:22ت م

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