السعودية اليوم / وزير الداخلية بسلطنة عُمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي



مسقط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي، بمكتبه في ديوان عام الوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول المجلس، والمقرر انعقاده في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الشقيقة.

وأشاد معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان بالدور المقدر الذي تقوم به الأمانة العامة لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي.

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22:57ت م

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