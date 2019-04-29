

مسقط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله، في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية اليوم معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة التي يسعى إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، بما يعود على شعوب دول المجلس من استقرار ورخاء.

حضر اللقاء السفير المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان الدكتور محمد بن عوض الحسان، ورئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير محمد بن ناصر الوهيبي، ورئيس دائرة الموارد البشرية السفير الدكتور عبدالله بن حمد البادي.

// انتهى //

22:44ت م

0243





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يستقبل أمين السعودية اليوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.