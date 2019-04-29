

جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه لذوي محافظ رنية سعود القحطاني الذي وافته المنية الخميس الماضي.

وعبّر سموه خلال زيارته مساء اليوم لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

// انتهى //

22:43ت م

0242





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي محافظ رنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.