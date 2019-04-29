السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمدد اعتقال ثلاثة نشطاء فلسطينيين



القدس المحتلة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال ثلاثة نشطاء فلسطينيين.

وأفاد محامي نادي الأسير مفيد الحاج ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والناشطين عماد الشلودي وهيثم حجازي، ومددت احتجازهم لمدة 24 ساعة للتحقيق، مضيفًا أن النشطاء الثلاثة اعتقلوا من منازلهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة صباح اليوم.

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22:36ت م

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