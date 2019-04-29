السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بصوير



سكاكا 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصر ليلة عمر بمركز صوير مساء اليوم جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة المساعدون ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.

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22:31ت م

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