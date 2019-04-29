السعودية اليوم/ محافظ حفر الباطن يستقبل القنصل الأمريكي



حفر الباطن 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن اليوم، في مكتب سموه بالمحافظة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن، و الوفد المرافق له.

ورحب سموه بالقنصل الأمريكي , منوهًا سموه بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين , كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:29ت م

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