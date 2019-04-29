السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل تخريج ٥٥ طالبًا من مدرسة الفيصلية



جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم، حفل تخريج ٥٥ طالبًا يمثّلون الدفعة الخامسة لمدرسة الفيصلية للموهوبين بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي والمساعدين ومديري مكاتب التعليم وأولياء أمور الخريجين وذلك في قاعة الاحتفالات بالادارة بجدة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها مسيرة الخريجين، ثم كلمة لقائد المدرسة محمد الشهري، رحب فيها بسمو الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه حفل تخريج الطلاب الموهوبين، ورعايته لهذه المناسبة التي تدل على اهتمام سموه بأبنائه الطلاب في مدرسة الفيصلية.

وقال: نزف في هذا المساء الطلاب الخريجين إلى مرحلة دراسية أكثر نضوجًا وتخصصًا وإنتاجًا لنراهم في الغد القريب يصنعون لهذا الوطن رؤيته ومجده الذي ينتظر منهم الكثير ليقدموه، سائلًا الله لهم التفوق والسعادة.

وأضاف: لا يمكن لأي عمل أن يكتب له النجاح والتميز إلا بجهود متكاتفة وسواعد متعاونة تستحق منا الشكر والتقدير والوفاء، وفي مقدمتهم مدير تعليم جدة ومكتب تعليم وسط جدة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيًا بعنوان " رحلة أنا موهوب5 " وعرضًا مرئيًا يستعرض تخريج الدفعات السابقة للمدرسة وصولًا للدفعه الخامسة.

وفي ختام الحفل التقطت الصور الجماعية مع سموه، كما كرّم سموه الداعمين للاحتفالية، وقدّمت هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

// انتهى //

22:28ت م

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