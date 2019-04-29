انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط محلي وعربي.. ماذا يحدث مع الهلال السعودي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - واصل نادي الهلال السعودي ترنحه محلياً بسقوطه للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، التي أظهرت بوضوح دخول الفريق في أزمة عميقة عقب خسارة لقب البطولة العربية.

وتغلّب التعاون على الهلال بثنائية نظيفة على استاد "جامعة الملك سعود"، مساء الاثنين، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

أحرز هدفي التعاون الكاميروني ليندر تاوامبا ولاعب الرأس الأخضر هيلدون أوغوستو في الدقيقتين الـ65 و69 من زمن المباراة.

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ورفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، الذي يتصدره النصر برصيد 64 نقطة، متقدماً بنقطة وحيدة أمام جاره اللدود الهلال الوصيف، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وكان التعاون قد سحق الهلال قبل ثلاثة أيام فقط بخماسية نظيفة في الدور نصف النهائي من كأس ملك السعودية.

وفي 18 أبريل الجاري، خسر الهلال لقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي (1-2)،ليظفر الأخير بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، ليدخل "الزعيم" في مرحلة انعدام ثقة أفقدته فرصة الفوز بالثنائية المحلية.

ومنذ ذلك الوقت ترفع الجماهير الهلالية مطلب رحيل الأمير محمد بن فيصل بن محمد آل سعود والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، كما طالبت بعودة سامي الجابر لرئاسة النادي.