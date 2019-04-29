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انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف التصريحات الكاذبة تخيّم على فترة ترامب الرئاسية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في إحصائية لها، أن الرئيس دونالد ترامب تجاوزت تصريحاته "الكاذبة أو المضللة"، خلال أكثر من 800 يوم في الرئاسة، 10 آلاف تصريح.
وذكرت الصحيفة أن "الإحصائيات التي تولاها فريق تقصي الحقائق في الصحيفة كان يفترض أن تغطي الأيام المئة الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك".
وأكدت الصحيفة أن "22% من هذه التصريحات سجلت في أثناء تجمعات أعيدوا أمريكا عظيمة، التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق".
الإحصائية أشارت إلى أن من الأشياء اللافتة للنظر أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار "العبارات الخاطئة ذاتها".
وترامب الذي يصف بانتظام الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، ويروجون "أخباراً مزيفة"، وصف مؤخراً مدققي الحقائق في الصحف أنهم "من أكثر الأشخاص عديمي النزاهة في داخل وسائل الإعلام".
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