انت الان تتابع تفاصيل خبر تحرك سعودي رسمي بسبب إعلان تضمن "إيحاءات جنسية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أنها اتخذت إجراءات نظامية لاستدعاء شهيرة "سناب شات" بدور البراهيم، التي ظهرت قبل يومين تسوق لمنتج تجميلي على حسابها بطريقة اعتبرت أن فيها "إيحاءات جنسية".

ولفت الهيئة العامة للغذاء والدواء لصحيفة "عكاظ" المحلية إلى أن نظام منتجات التجميل قد تصل عقوبة المخالفات فيه إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ لا يفوق 5 ملايين ريال.

وقالت الهيئة رداً على استفسار لـلصحيفة: "إن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم قبل 4 أعوام، وما قامت به "مشهورة السناب شاب" والشركة يخالف المادة 21 من نظام منتجات التجميل، التي تمنع الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها".

وأضافت أن الدعاية والإعلان يخضعان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، مشيرة إلى أن "اللائحة التنفيذية اشتملت على عدد من الاشتراطات، منها ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، وتكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها".

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وأوضحت "عكاظ" أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء المسوقة، وكذلك مسؤولي الشركة لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المرصودة، وعرض هذه المخالفات على لجنة مخالفات نظام التجميل للنظر في العقوبة المناسبة، خصوصاً أن نظام منتجات التجميل ينص على عدد من العقوبات، بعد إحالة المخالفات التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي.

وكانت الفتاة السعودية بدور البراهيم قد قدمت إعلاناً لمنتج تجميلي تضمن عبارات وجملاً وصفها عدد كبير من السعوديين بالمخالفة لعادات المجتمع، ورأوا أنها مستفزة لهم؛ لما تضمنت من "إيحاءات جنسية".

ورداً على ما نشرته شن مستخدموا "السوشيال ميديا" حملة على منصات التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبتها لترويجها منتجات مجهولة، وكذلك لتضمن الإعلان المنشور من حسابها كلمات "خادشة للحياء"، بحسب تعبيرهم.