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2019-04-29 رمضان غير هذا العام.. ممطر خاصةً أول أسبوعين متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، توقعاته لطقس شهر رمضان المبارك. Advertisements وقال الجهني: الله يبلغنا وإياكم شهر الخير رمضان.. من المتوقع زيادة فرص الأمطار خلال أيامه خاصة أول أسبوعين. وتابع: رمضان غير هذا العام. وبحسب الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، سيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون تسعة وعشرين يومًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.









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